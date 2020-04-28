"Это наше общее решение": Анатолий Цой рассказал о распаде MBand

«Каждый из нас уже готов стать полноценным артистом и не участвовать в мальчишеских проектах такого типа. Я ни о чем не жалею, так как MBand подарил нам всем огромный опыт. Сольные артисты имеют больше возможностей. Мы, как индивидуальности, сможем удивить фанатов еще больше. Для наших поклонников это будет еще лучше – музыки будет в три раза больше», - рассказал Цой.





Артист отметил, что начать сольное творчество ему сильно помогло шоу «Маска», после которого у него значительно увеличилось количество подписчиков в социальных сетях. В ближайшее время он собирается представить проект «Цой», в рамках которого большую часть материала будет делать сам. В то же время, артист не собирается прекращать работу с продюсерским центром Константина Меладзе.Экс-участник MBand отметил, что продолжает накапливать новый материал и во время режима самоизоляции. Артист не только пишет песни, но и раздумывать над продвижением проекта. По словам Цоя, в будущем он надеется отправиться в свой первый сольный тур и собрать полные залы.