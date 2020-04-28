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Рассекречены фото и характеристики внедорожника Nissan Pathfinder

Nissan Pathfinder нового поколения сохранил свои габариты, но существенно поменялся в плане дизайна салона и кузова. Об этом говорят недавно рассекреченные фото и характеристики японского внедорожника.

Хотя нынешняя модель Nissan Pathfinder постарела довольно изящно, дизайн 2021 года удивит поклонников бренда свежим исполнением в стиле новейших Rogue и Patrol. На снимках можно заметить агрессивную радиаторную решетку V-motion и угловатую светодиодную оптику. Нижняя линия крыши очевидно была вдохновлена серией Outback с её вертикальным и квадратным задним стеклом. Что касается интерьера, то здесь появилась качественная кожаная отделка, увеличенное пространство для семи пассажиров и цифровая приборная панель.

Гамма двигателей Nissan Pathfinder вскоре будет представлена 3,5-литровым V6, 2-литровым турбомотором V4 с переменным сжатием и гибридным агрегатом, который появится позже остальных. По словам инсайдеров, трансмиссия CVT уступит место 9-ступенчатой автоматической, а передний привод в эксклюзивных комплектациях заменят на полный. Известно, что базой для обновленного внедорожника стала платформа D, которая используется и в других автомобилях от Nissan, включая Altima, Maxima и Murano.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:35

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