Экс-участник «Дома-2» Саша Задойнов о ремонте с супругой: "Главное в этом процессе остаться в живых"

Вместо медового месяца Александр Задойнов и его новоиспеченная супруга занялись отделкой своего семейного «гнезда». Молодоженам приходится прилагать усилия, чтобы не поругаться на почве ремонта. Бывший участник реалити-шоу рассказал, что идея обустройства квартиры принадлежала жене, а он в этом процессе – «золотые руки». Задойнов признался, что ссоры по поводу ремонта уже были, но у него «железные нервы», поэтому все получится.Экс-участник «Дома-2» показал на видео, как они снимают старые обои. Супруга Ксения выбрала для этого соблазнительный наряд – обтягивающий топ и джинсовые ультракороткие шорты. Молодая семья также подыскивает место на побережье, чтобы в будущем построить там свой дом. Супруги мечтают о недвижимости в красивом месте с видом на море.