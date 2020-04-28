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Экс-участник «Дома-2» Саша Задойнов о ремонте с супругой: "Главное в этом процессе остаться в живых"

В своем микроблоге Instagram Саша Задойнов, который несколько недель назад женился на риелторе Ксении, рассказал, что они на карантине затеяли ремонт. По словам экс-участника «Дома-2», главное в этом процессе «остаться в живых».

Экс-участник «Дома-2» Саша Задойнов о ремонте с супругой: "Главное в этом процессе остаться в живых"


Вместо медового месяца Александр Задойнов и его новоиспеченная супруга занялись отделкой своего семейного «гнезда». Молодоженам приходится прилагать усилия, чтобы не поругаться на почве ремонта. Бывший участник реалити-шоу рассказал, что идея обустройства квартиры принадлежала жене, а он в этом процессе – «золотые руки». Задойнов признался, что ссоры по поводу ремонта уже были, но у него «железные нервы», поэтому все получится.

Экс-участник «Дома-2» показал на видео, как они снимают старые обои. Супруга Ксения выбрала для этого соблазнительный наряд – обтягивающий топ и джинсовые ультракороткие шорты. Молодая семья также подыскивает место на побережье, чтобы в будущем построить там свой дом. Супруги мечтают о недвижимости в красивом месте с видом на море.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:00

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