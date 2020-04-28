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«Эффект дверного проема»: Ученые установили, почему люди забывают о своих намерениях после входа в комнату

Группа психологов провела исследование «эффекта дверного проёма». В результате им удалось установить, почему люди забывают о своих намерениях, войдя в комнату.
«Эффект дверного проема»: Ученые установили, почему люди забывают о своих намерениях после входа в комнату

Понятие «эффект дверного проема» было введено в 2011 году кандидатом психологических наук Габриэлем Раднанским, который работал в университете Нотр-Дам. Данное выражение описывает странное явление, когда люди, входя в комнату, забывают зачем пришли. Группа психологов решила установить причину подобной реакции мозга, поэтому провела исследование. В ходе практического эксперимента добровольцы по очереди входили в помещение с определенной целью и пытались её выполнить как можно быстрее. Однако многие испытуемые не сразу смогли справиться с заданием, поскольку, дойдя до необходимой комнаты, они просто забывали, что надо принести. Оказывается, «эффект дверного проема» имеет весьма простое объяснение.

Если человек что-то забывает, то мозг получает установку вернуться и забрать вещь. Однако в доме человек формирует новую цепочку задач. Например, чтобы забрать забытый зонтик, необходимо зайти в дом, разуться, пройти в спальню, открыть шкаф и взять необходимый предмет. Новые задачи вытесняют первоочередную цель, поэтому человеку тяжело вспомнить о желаемом предмете. Ученые утверждают, что это не только нормальная реакция мозга, но она несет и практическое значение. Человек попросту сортирует информацию с учетом важности и хранит её на протяжении определенного периода времени. Подобная расстановка приоритетов с одной стороны приводит к «эффекту дверного проема», а с другой позволяет не «засорять» мозг ненужными данными, очищая память от повседневных малозначимых задач.

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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:55

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