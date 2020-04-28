«Пока у меня нет девушки»: Воробьев честно ответил на вопрос Бузовой о личной жизни

Сначала артист, пытающийся построить свою карьеру в США, пытался отшутиться и уйти от прямого обсуждения своего статуса, сообщив, что проводит карантин в компании собаки. Однако Ольга Бузова была настойчива в своих попытках разузнать, есть ли у Воробьева возлюбленная, и, в итоге, ему пришлось сдаться.Певица сообщила, что отвечала на «неудобные» вопросы так же, как и ее коллега, когда была одинока. Эти слова побудили исполнителя к откровенности, и он признал свой статус холостяка, у которого нет каких-либо отношений. По словам Алексей Воробьева, он «был бы счастлив с кем-то провести свою жизнь и самоизоляцию особенно», но пока девушки у него нет.Более того, певец заявил, что самоизоляция была у него «полжизни», так как большую часть времени артист посвящает работе. В итоге у Воробьева даже при большом желании построить отношения просто не хватает на это ни сил, ни возможностей.