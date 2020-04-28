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«Пока у меня нет девушки»: Воробьев честно ответил на вопрос Бузовой о личной жизни

Алексей Воробьев пообщался с Ольгой Бузовой на темы, интересующие его поклонников больше всего. Одной из них стал вопрос о личной жизни певца, на который ему все-таки пришлось ответить честно.
«Пока у меня нет девушки»: Воробьев честно ответил на вопрос Бузовой о личной жизни

Сначала артист, пытающийся построить свою карьеру в США, пытался отшутиться и уйти от прямого обсуждения своего статуса, сообщив, что проводит карантин в компании собаки. Однако Ольга Бузова была настойчива в своих попытках разузнать, есть ли у Воробьева возлюбленная, и, в итоге, ему пришлось сдаться.

Певица сообщила, что отвечала на «неудобные» вопросы так же, как и ее коллега, когда была одинока. Эти слова побудили исполнителя к откровенности, и он признал свой статус холостяка, у которого нет каких-либо отношений. По словам Алексей Воробьева, он «был бы счастлив с кем-то провести свою жизнь и самоизоляцию особенно», но пока девушки у него нет.

Более того, певец заявил, что самоизоляция была у него «полжизни», так как большую часть времени артист посвящает работе. В итоге у Воробьева даже при большом желании построить отношения просто не хватает на это ни сил, ни возможностей.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:39

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