Лидер «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр: «Распускающие группы знаменитости просто «эгоцентричные свиньи»





Корреспонденты попросили музыканта высказаться по поводу поведения представителей шоу-бизнеса в условиях режима социального дистанцирования. По мнению Александра Ф. Скляра, прекращение сотрудничества со своими группами или коллегами из-за карантина демонстрирует настоящую сущность этих знаменитостей. Многие из них отказываются оказывать поддержку коллективу, хотя это позволяет их материальное положение.Подобные действия российских артистов лидер «Ва-Банкъ» назвал «противными» и «мерзкими». Как отметил Скляр, некрасиво бросать свою группу в этот непростой период. По словам музыканта, его жизнь в режиме самоизоляции почти не изменилась, не считая отмененных концертов. В это время артист занят чтением книг.