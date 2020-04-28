Эксперты Вениамин Старцев и Юлия Кудряшова рассказали, как делают тест-системы на коронавирус в России





Существующие в мире тесты классифицируют по способу определения вируса, в частности, по прямому и непрямому. Они могут искать непосредственно вирус или антитела, выработанные организмом в ответ. Скорость получения результатов тоже разнится, но стандартом в диагностике, на который равняются лаборатории стал ПЦР. Данный метод подразумевает многократное копирование конкретной области потенциально опасного микроорганизма, что позволяет получить ответ о его присутствии образце.Результат в итоге является точным, но в случае диагностики заболевания его проводят еще раз, что называется ОТ-ПЦР, а среди недостатков оказалась относительная длительность проводимого анализа. Иногда медики могут совершать ошибки или материал оказывается испорчен из-за транспортировки, что приводит к недостоверному результату. На ранних стадиях есть риск не обнаружить болезнь. В России имеются более 10 тест-систем, основанных на данном методе, а первый из них, принадлежащий компании “Вектор”, прошел регистрацию 11 февраля. Согласно данным Минздрава страны, уже около 2 млн россиян прошли тестирование на SARS-CoV-2.Эксперты напоминают, что для окончательного подтверждения диагноза нужно проводить повторное тестирование методом ПЦР. Для облегчения этой задачи в Санкт-Петербурге уже получен прототип теста, который можно использовать в домашних условиях, а результат он выдаст за 15-20 минут.