АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.76 USD 74.50
Курс валют на 28.04.2020

Эксперты Вениамин Старцев и Юлия Кудряшова рассказали, как делают тест-системы на коронавирус в России

Вениамин Старцев и Юлия Кудряшова рассказали, как делают тесты на коронавирус, а также почему им предъявляют обвинения в неточности. Эксперты раскрыли подробности о ситуации с выявлением заболеваний в России.

Существующие в мире тесты классифицируют по способу определения вируса, в частности, по прямому и непрямому. Они могут искать непосредственно вирус или антитела, выработанные организмом в ответ. Скорость получения результатов тоже разнится, но стандартом в диагностике, на который равняются лаборатории стал ПЦР. Данный метод подразумевает многократное копирование конкретной области потенциально опасного микроорганизма, что позволяет получить ответ о его присутствии образце.

Результат в итоге является точным, но в случае диагностики заболевания его проводят еще раз, что называется ОТ-ПЦР, а среди недостатков оказалась относительная длительность проводимого анализа. Иногда медики могут совершать ошибки или материал оказывается испорчен из-за транспортировки, что приводит к недостоверному результату. На ранних стадиях есть риск не обнаружить болезнь. В России имеются более 10 тест-систем, основанных на данном методе, а первый из них, принадлежащий компании “Вектор”, прошел регистрацию 11 февраля. Согласно данным Минздрава страны, уже около 2 млн россиян прошли тестирование на SARS-CoV-2.

Эксперты напоминают, что для окончательного подтверждения диагноза нужно проводить повторное тестирование методом ПЦР. Для облегчения этой задачи в Санкт-Петербурге уже получен прототип теста, который можно использовать в домашних условиях, а результат он выдаст за 15-20 минут.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Японские ученые выяснили, что солнечные лучи вызывают аномальные вращения атмосферы…
«Жалко, что коронавирус поражает и мозги»: Башаров прокомментировал травлю за свои прошлые…
Путин поручил регионам подготовиться к сезонным природным…
"Люблю его назло всему": Муцениеце публично попросила прощения у…
Ученые впервые создали трехмерное моделирование появления сверхновых…
«С детства люблю мыть посуду»: Нелли Ермолаева рассказала о разводе, страхах и…
Во Франции начали лечить коронавирус средством от…
Мария Машкова поздравила с днем рождения брата…
GM, Ford и Fiat Chrysler собираются восстановить производство в…
"Это наше общее решение": Анатолий Цой рассказал о распаде…
Эксперты Вениамин Старцев и Юлия Кудряшова рассказали, как делают тест-системы на коронавирус в…
Экс-участник «Дома-2» Саша Задойнов о ремонте с супругой: "Главное в этом процессе остаться в…
«Эффект дверного проема»: Ученые установили, почему люди забывают о своих намерениях после входа в…
"Он мог бы жить и сейчас": Наргиз рассказала о болезни…
Врачи: Гибкость от природы может быть вызвана синдромом…
«Пока у меня нет девушки»: Воробьев честно ответил на вопрос Бузовой о личной…
Рассекречены фото и характеристики внедорожника Nissan…
Лидер «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр: «Распускающие группы знаменитости просто «эгоцентричные…
Российские ученые создали светящийся в темноте…
Лев Лещенко признался, что его не подключали к аппарату ИВЛ в…
В России маски и антисептики предложили продавать в автоматах на вокзалах и…
Microsoft выпустила обновление Windows 10…
"Натуральный мех и гигантские плюшевые медведи": Киркоров показал свой домашний…
Эксперты назвали преимущества употребления воды из глиняного…
Алена Водонаева прокомментировала травлю Регины…
Владимир Соловьев: "МИД делает все возможное для возвращения Максима Шугалея и Самера Суэйфана на…
Федор Бондарчук заставил Паулину Андрееву появиться в кадре в неподобающем…
Ученые: Вирус острого паралича способен изменять социальные взаимодействия…
Просмотреть все новости