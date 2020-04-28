Лев Лещенко признался, что его не подключали к аппарату ИВЛ в Коммунарке

Артист рассказал, что у него не было страха перед коронавирусом с самого начала. Однако когда он услышал свой диагноз, то понял, что предстоит длительное лечение. Лев Лещенко переболел двухсторонней пневмонией с эффектом матового стекла. Певец признался, что он направил все свои внутренние ресурсы на то, чтобы преодолеть серьезное заболевание. По его мнению, сейчас сниженный иммунитет и болезни у людей являются результатом воздействия негативного информационного поля.Лев Лещенко проходил лечение в обычной палате, которые в Коммунарке все выполнены по одному стандарту. После того, как музыканта перевели из реанимации, он с супругой Ириной понял, что болезнь постепенно уходит. Народный артист и его жена начали делать физические упражнения и чаще ходить по палате. Супруга артиста также сражалась с болезнью, но состояние у нее было легче. Ирина Лещенко даже танцевала в палате, чтобы окружить себя и мужа положительными эмоциями.