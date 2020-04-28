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Врачи: Гибкость от природы может быть вызвана синдромом Элерса-Данлоса

Цирковой гимнаст, сгибающий суставы в разные стороны, вполне может быть не талантливым артистом, а человеком с наследственным заболеванием. Врачи говорят, что гибкость от природы иногда вызвана синдромом Элерса-Данлоса.
Врачи: Гибкость от природы может быть вызвана синдромом Элерса-Данлоса

Сверхчеловеческая гибкость была описана еще в XVII веке: многочисленные исторические документы указывают на то, что пальцы скрипача Никколо Паганини могли выворачиваться с неестественной ловкостью. В 1908 году ученые выяснили, что подобные способности являются следствием синдрома Элерса-Данлоса. Кандидат медицинских наук Виктория Румянцева говорит, что этот генетический недуг характеризуется не только гиперактивностью суставов, но и патологиями кожи. Нарушение коллагеновых структур со временем приводит к поражению позвоночника, повышенной кровоточивости и уязвимости перед травмами.

Причина заболевания кроется в мутации генов, которые отвечают за выработку особых белков, из которых состоят хрящи и нижний слой кожи. Стоит отметить, что из 60 случаев недуга во всем мире более половины приходится на Россию. Светлана Боринская из Института общей генетики РАМН предположила, что генотип русских людей зачастую страдает от нехватки аминокислот, входящих в состав коллагенового волокна. Единственными методами лечения по сей день остаются физиотерапия и прием лекарств, стимулирующих выработку недостающих веществ.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:44

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