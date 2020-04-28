"Он мог бы жить и сейчас": Наргиз рассказала о болезни отца

«Тогда на США обрушился ураган Сэнди. Мы с семьей остались на улице практически без вещей. Пришлось временно перебраться к родителям. Тогда же заболел и мой папа, у которого нашли четвертую стадию рака. История имеет очень сомнительные подробности, так как отец обращался к медикам и раньше, но тогда у него не выявляли онкологию. Время было для всех нас очень тяжелым. Папе пришлось семь месяцев прожить на аппарате ИВЛ», - рассказала Наргиз.

«Мои родственники и сейчас живут в США. Из-за пандемии приходится с ними только созваниваться, так как увидеться в ближайшее время не получится. Дети живут в разных местах, хоть и в одном городе. Они придерживаются карантина и даже не встречаются. Надеюсь, что совсем скоро мы все вместе встретимся», - отметила певица.





После урагана певица практически осталась без работы, так как клубы, в которых она выступала, временно закрылись. По словам Наргиз, иногда она оказывалась на грани депрессии. Из-за постоянных переживаний у артистки развились проблемы со сном. Несколько раз она даже теряла сознание прямо в коридоре больницы, куда приходила проведать отца.