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"Он мог бы жить и сейчас": Наргиз рассказала о болезни отца

Наргиз рассказала, что если бы у ее отца своевременно диагностировали рак, то он мог быть живым и сейчас. По словам певицы, 2012 год, когда его не стало, был одним из самых тяжелых.
"Он мог бы жить и сейчас": Наргиз рассказала о болезни отца

«Тогда на США обрушился ураган Сэнди. Мы с семьей остались на улице практически без вещей. Пришлось временно перебраться к родителям. Тогда же заболел и мой папа, у которого нашли четвертую стадию рака. История имеет очень сомнительные подробности, так как отец обращался к медикам и раньше, но тогда у него не выявляли онкологию. Время было для всех нас очень тяжелым. Папе пришлось семь месяцев прожить на аппарате ИВЛ», - рассказала Наргиз.

После урагана певица практически осталась без работы, так как клубы, в которых она выступала, временно закрылись. По словам Наргиз, иногда она оказывалась на грани депрессии. Из-за постоянных переживаний у артистки развились проблемы со сном. Несколько раз она даже теряла сознание прямо в коридоре больницы, куда приходила проведать отца.
«Мои родственники и сейчас живут в США. Из-за пандемии приходится с ними только созваниваться, так как увидеться в ближайшее время не получится. Дети живут в разных местах, хоть и в одном городе. Они придерживаются карантина и даже не встречаются. Надеюсь, что совсем скоро мы все вместе встретимся», - отметила певица.

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:50

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