Алена Водонаева прокомментировала травлю Регины Тодоренко

Регина Тодоренко во время прямого эфира заявила, что частично вина за домашнее насилие лежит на самих женщинах, которые позволяют мужчинам так с собой поступать. В результате высказывания началась травля супруги Влада Топалова. С ней разорвали многомиллионные контракты известные компании, а в комментариях хейтеры засыпали проклятьями. Кроме этого, Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года».Алена Водонаева считает, что свое мнение телеведущая высказала «не от большого ума». Однако больше всего блогера беспокоит реакция общественности, которая даже после нескольких публичных извинений продолжает травлю. Тему домашнего насилия необходимо не просто активно обсуждать, а решать вопрос на законодательном уровне. Журналистка отметила, что некоторым женщинам нравятся «плохие парни», но это касается, в основном, интимной стороны жизни.Блогера возмущает тот факт, что общественность не устраивает кибербуллинг актеру Марату Башарову, который неоднократно поднимал руку на женщин. Он дальше продолжает появляться на телеэкранах, а телеведущая, которая неправильно высказала свою мысль, стала жертвой хейтеров.