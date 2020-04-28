"Натуральный мех и гигантские плюшевые медведи": Киркоров показал свой домашний театр

Пока другие представители отечественного шоу-бизнеса демонстрируют своим подписчикам занятия йогой и принимают участие в разнообразных челленджах, или же просто ссорятся между собой, Филипп Киркоров старается приобщать своих фолловеров к прекрасному. В своей новой публикации на странице в Instagram звезда эстрады продемонстрировал отрывок из серии спектаклей «Дружная семейка», которые ставят его дети под руководством дочери Ани Лорак.Пятиминутный ролик дал поклонникам Киркорова не только возможность оценить актерский талант Мартина и Аллы-Виктории, но и рассмотреть сам домашний театр певца. Он, как и стоило ожидать, полностью выполнен в соответствии со вкусом хозяина особняка. Помимо того, что размеры сцены для импровизированных постановок поражают своим размером, так еще и ее декор пестрит яркими деталями.Для детского спектакля домашний театр был украшен гигантскими плюшевыми медведями, натуральными мехами, и также большим количеством сердец-подушек. Дети Киркорова и дочь Лорак использовали в качестве реквизита для «Дружной семейки» мячи, мягкие игрушки, световые мечи, куклы и даже резиновый скелет. В качестве зрителей выступили сами родители малышей, а также отец бывшего супруга Пугачевой и друг семьи, взявший на себя роль аккомпаниатора.