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"Натуральный мех и гигантские плюшевые медведи": Киркоров показал свой домашний театр

Филипп Киркоров продолжил демонстрировать поклонникам убранство своего особняка. Теперь очередь дошла до гостиной, в которой находится домашний театр, декорированный натуральными мехом, и украшенный плюшевыми медведями и сердцами-подушками.
"Натуральный мех и гигантские плюшевые медведи": Киркоров показал свой домашний театр

Пока другие представители отечественного шоу-бизнеса демонстрируют своим подписчикам занятия йогой и принимают участие в разнообразных челленджах, или же просто ссорятся между собой, Филипп Киркоров старается приобщать своих фолловеров к прекрасному. В своей новой публикации на странице в Instagram звезда эстрады продемонстрировал отрывок из серии спектаклей «Дружная семейка», которые ставят его дети под руководством дочери Ани Лорак.

Пятиминутный ролик дал поклонникам Киркорова не только возможность оценить актерский талант Мартина и Аллы-Виктории, но и рассмотреть сам домашний театр певца. Он, как и стоило ожидать, полностью выполнен в соответствии со вкусом хозяина особняка. Помимо того, что размеры сцены для импровизированных постановок поражают своим размером, так еще и ее декор пестрит яркими деталями.

Для детского спектакля домашний театр был украшен гигантскими плюшевыми медведями, натуральными мехами, и также большим количеством сердец-подушек. Дети Киркорова и дочь Лорак использовали в качестве реквизита для «Дружной семейки» мячи, мягкие игрушки, световые мечи, куклы и даже резиновый скелет. В качестве зрителей выступили сами родители малышей, а также отец бывшего супруга Пугачевой и друг семьи, взявший на себя роль аккомпаниатора.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:09

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