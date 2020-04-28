Владимир Соловьев: "МИД делает все возможное для возвращения Максима Шугалея и Самера Суэйфана на родину"
Владимир Соловьев заявил, что выход фильма "Шугалей" поспособствует освобождению Максима Шугалея и Самера Суэйфана из плена боевиков в Ливии. По словам российского журналиста, МИД делает все возможное для возвращения соотечественников на родину.
Известно, что отечественные социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан почти год удерживаются в ливийской тюрьме "Митига", которая контролируется террористами. Докудрама "Шугалей", чья премьера состоится 1 мая на телеканале НТВ, расскажет о событиях, предшествующих похищению россиян. Владимир Соловьев сообщил в новом интервью, что сюжет привлечет дополнительное внимание к этой проблеме, а также может ускорить освобождение пленных. Об этом говорится в публикации издания Nation News.
Журналист утверждает, что силы дипломатов сейчас сосредоточены на реальных событиях, поэтому талантливая работа актеров и режиссера отходит на второй план. Стоит отметить, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан находились в Ливии по приглашению официальных властей. Социологи занимались исследовательской деятельностью, когда к ним в дом ворвались боевики. Особую обеспокоенность у сотрудников МИД РФ вызывает тот факт, что "Митига" известна своими издевательствами над заключенными.
Известно, что отечественные социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан почти год удерживаются в ливийской тюрьме "Митига", которая контролируется террористами. Докудрама "Шугалей", чья премьера состоится 1 мая на телеканале НТВ, расскажет о событиях, предшествующих похищению россиян. Владимир Соловьев сообщил в новом интервью, что сюжет привлечет дополнительное внимание к этой проблеме, а также может ускорить освобождение пленных. Об этом говорится в публикации издания Nation News.
Журналист утверждает, что силы дипломатов сейчас сосредоточены на реальных событиях, поэтому талантливая работа актеров и режиссера отходит на второй план. Стоит отметить, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан находились в Ливии по приглашению официальных властей. Социологи занимались исследовательской деятельностью, когда к ним в дом ворвались боевики. Особую обеспокоенность у сотрудников МИД РФ вызывает тот факт, что "Митига" известна своими издевательствами над заключенными.