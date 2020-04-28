"Кареты и замок": Оксана Самойлова с размахом отметила день рождения младшей дочери

«Такого милого ребенка я еще не видела. Она превратилась в чуткого ангелочка. Мне кажется, что она больше всего любит семью и вкусные угощенья. Когда Майя смеется, то моя душа также улыбается. Пусть слезы в твоей жизни будут исключительно от грустных фильмов. Я тебя очень люблю, моя крошка», - рассказала Самойлова под снимком вместе с дочерью.





Самойлова рассказала, что обратилась в ивент-агентство, которое занимается организацией вечеринок. Его работники учли все меры безопасности и даже приехали на территорию дома модели в защитных костюмах. С раннего утра шла подготовка игровой зоны, которая в итоге приобрела сказочный вид. Майя, одетая в принцессу, попала в настоящий волшебный мир. Декораторы украсили помещение в приятные розовые тона, дополнив интерьер фантастическими элементами.В начале праздника Майе подарили огромную коробку с подарками. Также специально для девочки в центре комнаты поставили надувной замок королевы. Дочь Самойловой могла покататься на игрушечной карете. Поклонники в Instagram присоединились к поздравлениям и пожелали Майе крепкого здоровья и больших успехов.