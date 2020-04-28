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"Кареты и замок": Оксана Самойлова с размахом отметила день рождения младшей дочери

Оксана Самойлова организовала вечеринку в честь дня рождения младшей дочери. 27 апреля Майе исполнилось три года, ввиду чего праздник было решено отметить с размахом.
"Кареты и замок": Оксана Самойлова с размахом отметила день рождения младшей дочери

Самойлова рассказала, что обратилась в ивент-агентство, которое занимается организацией вечеринок. Его работники учли все меры безопасности и даже приехали на территорию дома модели в защитных костюмах. С раннего утра шла подготовка игровой зоны, которая в итоге приобрела сказочный вид. Майя, одетая в принцессу, попала в настоящий волшебный мир. Декораторы украсили помещение в приятные розовые тона, дополнив интерьер фантастическими элементами.
«Такого милого ребенка я еще не видела. Она превратилась в чуткого ангелочка. Мне кажется, что она больше всего любит семью и вкусные угощенья. Когда Майя смеется, то моя душа также улыбается. Пусть слезы в твоей жизни будут исключительно от грустных фильмов. Я тебя очень люблю, моя крошка», - рассказала Самойлова под снимком вместе с дочерью.


В начале праздника Майе подарили огромную коробку с подарками. Также специально для девочки в центре комнаты поставили надувной замок королевы. Дочь Самойловой могла покататься на игрушечной карете. Поклонники в Instagram присоединились к поздравлениям и пожелали Майе крепкого здоровья и больших успехов.

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:36

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