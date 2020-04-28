Федор Бондарчук заставил Паулину Андрееву появиться в кадре в неподобающем виде





В новом выпуске программы обсуждался выход картины «Спутник», где главные роли исполнили Оксана Акиньшина и Петр Федоров. Презентовать фильм в студию пришел последний, присев на диван на большом расстоянии от ведущего. Вскоре к разговору присоединился Федор Бондарчук, однако он тоже решил не посещать съёмки передачи и общался с присутствующими с помощью видеосвязи. В ходе записи режиссёр постоянно шутил и подкалывал Урганта. Вдруг он попросил свою избранницу присоединиться к беседе., - заявил продюсер, буквально умоляя Паулину Андрееву появиться в кадре.Актриса до последнего отказывалась подойти к камере, ссылаясь на то, что ей неудобно перед зрителями. В результате она согласилась выполнить просьбу мужа и появилась перед публикой в темной кофте и без макияжа. Знаменитость смущенно поздоровалась и очень скоро исчезла.Интернет-пользователи поспешили высказать свое возмущение, как внешне выглядела артистка перед камерой. В то же время она оставила хорошее впечатление, поскольку была очень простой и милой.