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Федор Бондарчук заставил Паулину Андрееву появиться в кадре в неподобающем виде

Федор Бондарчук во время беседы с ведущим передачи «Вечерний Ургант» заставил появиться в кадре и свою жену. Вот только юзеры сочли внешний вид Паулины Андреевой неподобающим.
Федор Бондарчук заставил Паулину Андрееву появиться в кадре в неподобающем виде

В новом выпуске программы обсуждался выход картины «Спутник», где главные роли исполнили Оксана Акиньшина и Петр Федоров. Презентовать фильм в студию пришел последний, присев на диван на большом расстоянии от ведущего. Вскоре к разговору присоединился Федор Бондарчук, однако он тоже решил не посещать съёмки передачи и общался с присутствующими с помощью видеосвязи. В ходе записи режиссёр постоянно шутил и подкалывал Урганта. Вдруг он попросил свою избранницу присоединиться к беседе. «Ваня – наш друг», - заявил продюсер, буквально умоляя Паулину Андрееву появиться в кадре.

Актриса до последнего отказывалась подойти к камере, ссылаясь на то, что ей неудобно перед зрителями. В результате она согласилась выполнить просьбу мужа и появилась перед публикой в темной кофте и без макияжа. Знаменитость смущенно поздоровалась и очень скоро исчезла.

Интернет-пользователи поспешили высказать свое возмущение, как внешне выглядела артистка перед камерой. В то же время она оставила хорошее впечатление, поскольку была очень простой и милой.

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Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:48

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