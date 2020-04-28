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Ученые: Вирус острого паралича способен изменять социальные взаимодействия пчел

Ученые из США пришли к выводам, что израильский вирус острого паралича (IAPV) способен изменить взаимодействия пчел. В результате инфицированные насекомые теряют популярность в своей колонии и становятся лидерами в чужой.

Ученые: Вирус острого паралича способен изменять социальные взаимодействия пчел


Исследователи предполагают, что на этот процесс может оказывать влияние эволюционная стратегия самого вируса. IAPV уже привел к гибели многих пчел, которые обитают в американских и израильских хозяйствах. В колонии он попадает из-за клеща варроа, но также возможна передача при контакте самих насекомых.

В ходе проведения эксперимента представители университета Иллинойса, а также их коллеги из университета штата Айова намерено заразили пчел израильским IAPV. Их поведение ученые сравнивали с обычными особями и теми, которым запустили в организме антивирусный ответ с помощью инъекции.

Наблюдение за пчелиными колониями проводилось на протяжении пяти дней. Выяснилось, что зараженные пчелы реже принимали участие в процессе взаимного кормления, несмотря на тот факт, что двигались они намного больше. В ульях насекомые не вступали в близкий контакт с больными после того, как «проинспектировали» их с помощью своих антенн. Пчелы могут усиками распознавать химические метки, расположенные на кутикулах других особей.

Оказалось, что зараженные вирусом IAPV пчелы у посторонних насекомых не вызывали агрессии, поэтому могли проникнуть в чужие колонии. В другие ульи их пускали в два раза чаще, что поспособствовало быстрому распространению инфекции.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:41

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