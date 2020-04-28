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Microsoft выпустила обновление Windows 10 19613.1005

Корпорация Microsoft выпустила новое обновление своей операционной системы. Однако сборка Windows 10 19613.1005 доступна только для участников специальной программы Windows Insider.
Microsoft выпустила обновление Windows 10 19613.1005

27 апреля корпорация Microsoft выпустила тестовую версию OS, которая включает в себя новейшие функции Fast Ring. Однако, по факту, сборка - почти полная копия обновления Windows, выпущенного на прошлой неделе. Избранные пользователи, являющиеся участниками программы Windows Insider, смогут протестировать конвейер обслуживания для специальной сборки Fast Ring. Еще в декабре Microsoft заявила, что данная версия OS больше не будет привязана к определенной ветви разработки 20H12 или 21H1.

Инсайдеры не исключают скорого появления тестовой сборки 20H12. Однако доступ к ней получат только участники Windows Insider. Для установки обновление на персональный компьютер следует вручную скачать файл и запустить процесс, или можно подождать автоматической инсталляции, которая начнется немного позже.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:11

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