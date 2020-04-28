Microsoft выпустила обновление Windows 10 19613.1005





27 апреля корпорация Microsoft выпустила тестовую версию OS, которая включает в себя новейшие функции Fast Ring. Однако, по факту, сборка - почти полная копия обновления Windows, выпущенного на прошлой неделе. Избранные пользователи, являющиеся участниками программы Windows Insider, смогут протестировать конвейер обслуживания для специальной сборки Fast Ring. Еще в декабре Microsoft заявила, что данная версия OS больше не будет привязана к определенной ветви разработки 20H12 или 21H1.Инсайдеры не исключают скорого появления тестовой сборки 20H12. Однако доступ к ней получат только участники Windows Insider. Для установки обновление на персональный компьютер следует вручную скачать файл и запустить процесс, или можно подождать автоматической инсталляции, которая начнется немного позже.