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В России маски и антисептики предложили продавать в автоматах на вокзалах и ТЦ

В Госдуме предложили ввести в эксплуатацию специальные автоматы, в которых можно будет купить маски и антисептики. Соответствующую инициативу обнародовал Дмитрий Свищев, являющийся членом комитета ГД по спорту, туризму и делам молодежи.
В России маски и антисептики предложили продавать в автоматах на вокзалах и ТЦ

Письма с соответствующим предложением также были переданы Сергею Собянину и Михаилу Мишустину. По задумке Свищева, использование автоматов для продажи масок и антисептиков позволит не привлекать к торговле продавцов, исключая контакты людей друг с другом. Сами приборы будут проходить постоянную обработку по расписанию.
«Спрос на маски и санитайзеры увеличивается фактически с каждым днем. Особенно это актуально в больших городах, где в аптеках товары такого типа очень сложно достать. Столпотворения и очереди негативно сказываются на борьбе с коронавирусом, ввиду чего лучшим решением в данном случае станет использование автоматов. Устанавливать их я рекомендую в местах скопления людей, где применение антисептиков и масок особенно важно», - рассказал Свищев.

Чиновник также отметил, что подобные автоматы стоит установить не только в Москве, но и во всех регионах России. Также он поддержал инициативу Минпромторга по принятию регулирования наличия масок в аптеках.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:16

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