В России маски и антисептики предложили продавать в автоматах на вокзалах и ТЦ

«Спрос на маски и санитайзеры увеличивается фактически с каждым днем. Особенно это актуально в больших городах, где в аптеках товары такого типа очень сложно достать. Столпотворения и очереди негативно сказываются на борьбе с коронавирусом, ввиду чего лучшим решением в данном случае станет использование автоматов. Устанавливать их я рекомендую в местах скопления людей, где применение антисептиков и масок особенно важно», - рассказал Свищев.





Письма с соответствующим предложением также были переданы Сергею Собянину и Михаилу Мишустину. По задумке Свищева, использование автоматов для продажи масок и антисептиков позволит не привлекать к торговле продавцов, исключая контакты людей друг с другом. Сами приборы будут проходить постоянную обработку по расписанию.Чиновник также отметил, что подобные автоматы стоит установить не только в Москве, но и во всех регионах России. Также он поддержал инициативу Минпромторга по принятию регулирования наличия масок в аптеках.