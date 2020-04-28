Гендиректор Huawei Рен Чжэнфей: "HarmonyOS нужно не более 300 лет, чтобы догнать Android и iOS"





Днями ранее Huawei представила обновленную HarmonyOS практически одновременно с фирменным каталогом программ AppGallery. Известно, что операционная система уже используется в нескольких продуктах бренда, вроде "умных" ТВ и флагманских смартфонов. В то же время до полноценной конкурентной борьбы с iOS и Android новой разработке пока далеко., - сообщил руководитель Huawei Рен Чжэнфей.Эксперты говорят, что PlayMarket насчитывает примерно 55 тыс. приложений против 2,1 млн приложений в каталоге Google. Столь значительные ресурсы могут предотвратить доминирование Huawei на рынке ПО на несколько столетий. С другой стороны, у китайского бренда есть достаточно уникальных технологий, которые позволят занять определенную нишу. В частности, фирма практически вытеснила европейские смартфоны с бюджетного сегмента, соперничая лишь с Xiaomi.