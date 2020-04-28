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Екатерина Мцитуридзе: "Марта Тимофеева получила роль в Голливуде благодаря своей уникальности"

Екатерина Мцитуридзе озвучила свое видение причины, по которой 10-летняя Марта Тимофеева получила роль в Голливуде. По мнению продюсера, девочка наделена рядом качеств, комбинация которых делает ее «уникальной».

Мцитуридзе уверена, что Тимофеева уже получила «золотой билет» на старт карьеры в «фабрике грез», а при толковом менеджере ее шансы на успех возрастут в разы. Для того, чтобы закрепить за собой статус звезды? у 10-летней актрисы есть все необходимые задатки: она красива, имеет сильный характер и обладает «внутренним светом». Все это, в комбинации с талантом? делает девочку по-настоящему «уникальной».

Телеведущая считает, что роль ребенка со суперсилами, которую Марта Тимофеева получила в голливудском сериале, станет для нее знаковой. Благодаря профессионалам, работающим над проектами онлайн-платформ Hulu, девочка сможет раскрыть свой потенциал и обрести популярность.

По мнению продюсера, юная звезда «Союза спасения» и «Гоголя» сумеет справиться с ролью в экранизации романа «Тайное общество мистера Бенедикта», авторства Трентона Ли Стюарта, даже несмотря на специфику съемок, отличающуюся от принципов работы российского кинематографа. Кроме того, язык вряд ли станет для маленькой актрисы помехой, ведь в ее возрасте с изучением нового проблемы возникают редко.

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Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:17

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