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Эксперты назвали преимущества употребления воды из глиняного кувшина

Эксперты назвали воду из глиняного кувшина более полезной. Употребление такой жидкости имеет ряд преимуществ.

В летнее время года повышается риск солнечного удара, но вода из глиняного кувшина, снабженная нутриентами, снижает вероятность негативных последствий из-за натурального охлаждения. Считается, что такая вода воспринимается горлом, как более мягкая. Эксперты называют привычку хранить напитки в пластике нездоровой, поскольку в них в итоге попадают токсины. При этом хранение в глиняных сосудах увеличивает концентрацию минералов.

Глина является щелочной породой, поэтому помогает поддерживать нормальный pH и баланс воды в организме. Это решает проблему кислотности, а также укрепляет ЖКТ в целом. При повышенной чувствительности к холоду или наличию хронических недугов, например, астмы, ангины или кашля, вода из кувшина поможет утолить жажду без риска заболеть.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:04

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