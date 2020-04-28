Эксперты назвали преимущества употребления воды из глиняного кувшина





В летнее время года повышается риск солнечного удара, но вода из глиняного кувшина, снабженная нутриентами, снижает вероятность негативных последствий из-за натурального охлаждения. Считается, что такая вода воспринимается горлом, как более мягкая. Эксперты называют привычку хранить напитки в пластике нездоровой, поскольку в них в итоге попадают токсины. При этом хранение в глиняных сосудах увеличивает концентрацию минералов.Глина является щелочной породой, поэтому помогает поддерживать нормальный pH и баланс воды в организме. Это решает проблему кислотности, а также укрепляет ЖКТ в целом. При повышенной чувствительности к холоду или наличию хронических недугов, например, астмы, ангины или кашля, вода из кувшина поможет утолить жажду без риска заболеть.