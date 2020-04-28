В России с 2021 года жители будут регистрировать смартфоны по IMEI
В России планируют ввести необходимость регистрации смартфонов по IMEI, что возможно уже с 2021 года. Соответствующий законопроект в настоящее время находится на рассмотрении правительства.
В случае принятия нового закона, с середины 2021 года все новые смартфоны, а также те, которые граждане ввозили из-за границы самостоятельно, будет необходимо регистрировать по заводскому номеру. В таких случаях процедура будет платной, а сумма составит не более 100 рублей, что указывалось в первой версии документа. Данным нововведением власти намерены помочь в борьбе с кражами, а также ограничить непрямые поставки гаджетов в страну. Обсуждение данного законопроекта ведется с января 2019 года, впоследствии не исключается его внесения на изучение в ГД.
В случае, если оборудование не прошло регистрацию, у оператора появится возможность заблокировать девайс. Аналогичная мера будет касаться украденных или потерянных устройств, а также начнется уже с 2024 года.
В случае принятия нового закона, с середины 2021 года все новые смартфоны, а также те, которые граждане ввозили из-за границы самостоятельно, будет необходимо регистрировать по заводскому номеру. В таких случаях процедура будет платной, а сумма составит не более 100 рублей, что указывалось в первой версии документа. Данным нововведением власти намерены помочь в борьбе с кражами, а также ограничить непрямые поставки гаджетов в страну. Обсуждение данного законопроекта ведется с января 2019 года, впоследствии не исключается его внесения на изучение в ГД.
В случае, если оборудование не прошло регистрацию, у оператора появится возможность заблокировать девайс. Аналогичная мера будет касаться украденных или потерянных устройств, а также начнется уже с 2024 года.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:00