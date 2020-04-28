В России с 2021 года жители будут регистрировать смартфоны по IMEI





В случае принятия нового закона, с середины 2021 года все новые смартфоны, а также те, которые граждане ввозили из-за границы самостоятельно, будет необходимо регистрировать по заводскому номеру. В таких случаях процедура будет платной, а сумма составит не более 100 рублей, что указывалось в первой версии документа. Данным нововведением власти намерены помочь в борьбе с кражами, а также ограничить непрямые поставки гаджетов в страну. Обсуждение данного законопроекта ведется с января 2019 года, впоследствии не исключается его внесения на изучение в ГД.В случае, если оборудование не прошло регистрацию, у оператора появится возможность заблокировать девайс. Аналогичная мера будет касаться украденных или потерянных устройств, а также начнется уже с 2024 года.