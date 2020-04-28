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"Нельзя штрафовать хозяина за лай собаки": Кинолог Владимир Голубев раскритиковал поправки в КоАП

Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев раскритиковал новые поправки в КоАП. Кинолог объяснил, почему нельзя штрафовать хозяина за лай собаки.

По словам президента РКФ Владимира Голубева, собачий лай может выражать реакцию на внешнюю ситуацию. К примеру, питомец просит о помощи из-за страха, одиночества или стресса. Это также объясняет, почему животные чаще тревожат окружающих ночью: им кажется, что хозяева покинули их. Подобное поведение вполне можно исправить, приучив домашнего любимца к спокойному ожиданию, в чем должны помочь кинологи.

Ввиду вышеописанных факторов Голубев заявил, что введение ответственности в отношении владельцев лающих по ночам собак - недопустимо. «Если собака заболела, лай - это единственный способ сообщить об этом своему хозяину. Поэтому никак нельзя штрафовать людей за каждое "собачье слово”», - добавил эксперт. Известно, что поправки в КоАП включают в себя статью об административной ответственности за нарушение покоя граждан с 23:00 до 7:00. Её собираются дополнить положением о наказании соотечественников, которые не предпринимают каких-либо мер для обеспечения тишины.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:24

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