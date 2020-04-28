Сменившей пол звезде "Дома-2" Алене Кузнецовой грозит уголовное наказание





Алена Кузнецова, которая до прихода на телестройку в 2013 году была Алексеем, устроила дебош в одном из столичных отделений полиции. Девушка нецензурно высказывалась в адрес работников участка, и перешла на откровенный мат во время диалога с одной из сотрудниц учреждения. Женщина подобного отношения к себе терпеть не стала и подала на хулиганку в суд.В отношении случившегося было заведено дело по статье 319 УК РФ, и теперь Кузнецовой грозит уголовное наказание за унижение чести и достоинства представителя власти. В зависимости от решения суда трансгендеру предстоит либо оплатить штраф, либо же отправиться на исправительные работы.Конфликт у сменившей пол звезды «Дома-2» с правоохранительными органами возникает уже не в первый раз. Около трех лет назад Кузнецова обращалась в отделение полиции с намерением подать заявление по факту избиения: на трансгендера, тогда еще находящегося в процессе перехода, напали неизвестные. Работники учреждения, однако, отказались заводить дело по факту случившегося.