Дочь Анастасии Заворотнюк бросила американского бойфренда ради переезда на родину





В последнее время бизнесвумен активно ведет свою страницу в Instagram и почти каждый день публикует новые посты. Анна Заворотнюк редко комментирует состояние здоровья своей матери, ограничиваясь общими фразами. Однако о личной жизни дочь актрисы предпочитает не говорить совсем. Вот только СМИ удалось выяснилось, что сейчас звездная наследница переживает драму. Ранее она жила в США, где училась в университете, однако затем решила вернуться на родину и открыть свой бизнес. В итоге дело бывшей студентки не увенчалось успехом и теперь она заботится о больной родительнице.По данным прессы, в Штатах у Анны Заворотнюк был бойфренд, с которым у них были довольно серьезные отношения. Тем не менее девушке пришлось бросить молодого человека ради возвращения в Россию, что оба пережили болезненно.