"От жалости до любви": Сегодня исполняется 96 лет со дня рождения Донатаса Баниониса





Банионис получил популярность благодаря картинам «Мертвый сезон» и «Солярис». До них актер предпочитал работать в театре, но после нескольких успешных постановок его начали приглашать и в кино. Детство будущего артиста прошло в окружении талантливых людей. Его родители принимали участие в самодеятельности, хотя были обычными рабочими.Донатас Банионис получил первый диплом по специальности «керамист», но даже по окончанию учебы продолжил заниматься в драмкружке. Против высшего актерского образования всегда выступал его отец. Только в начале 40-х Банионису удалось перебраться в Паневежис, где он стал резидентом Драматического театра Юозаса Мильтиниса.Единственной супругой актера была Она Конкулявичюте. Познакомились они в 1947 году перед Рождеством. Молодая актриса рассказала коллеге трогательную историю об отце, после чего он решил ее поддержать. Банионис не скрывал, что сперва встречался с Конкулявичюте из-за жалости, но с годами полюбил ее. Брак продлился до 2008 года, когда актриса ушла из жизни.