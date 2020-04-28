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"От жалости до любви": Сегодня исполняется 96 лет со дня рождения Донатаса Баниониса

Сегодня исполняется 96 лет со дня рождения Донатаса Баниониса. Советский актер успел за свою карьеру сняться в огромном количестве фильмов, став одним из самых желанных мужчин на экранах.
"От жалости до любви": Сегодня исполняется 96 лет со дня рождения Донатаса Баниониса

Банионис получил популярность благодаря картинам «Мертвый сезон» и «Солярис». До них актер предпочитал работать в театре, но после нескольких успешных постановок его начали приглашать и в кино. Детство будущего артиста прошло в окружении талантливых людей. Его родители принимали участие в самодеятельности, хотя были обычными рабочими.

Донатас Банионис получил первый диплом по специальности «керамист», но даже по окончанию учебы продолжил заниматься в драмкружке. Против высшего актерского образования всегда выступал его отец. Только в начале 40-х Банионису удалось перебраться в Паневежис, где он стал резидентом Драматического театра Юозаса Мильтиниса.

Единственной супругой актера была Она Конкулявичюте. Познакомились они в 1947 году перед Рождеством. Молодая актриса рассказала коллеге трогательную историю об отце, после чего он решил ее поддержать. Банионис не скрывал, что сперва встречался с Конкулявичюте из-за жалости, но с годами полюбил ее. Брак продлился до 2008 года, когда актриса ушла из жизни.

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Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:41

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