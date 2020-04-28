Польша добивается ареста активов «Северного потока – 2»





Стокгольмский арбитраж решил, что Польша переплачивала за газ, поэтому «Газпром» обязан возместить стране разницу, которая составляет 1,43 миллиарда долларов. Однако отечественная компания не спешит выполнять данное решение, поскольку изучает все нюансы дела и ищет пути для рационального решения проблемы. Все же в Варшаве не хотят ждать, поэтому власти намерены добиться ареста активов «Северного потока – 2». Однако на этом Польша не остановится. Со слов заместителя министра государственных активов, арест имущества «Газпрома» - первый шаг. Затем государство намерено отказаться от каких-либо поблажек, а также правительство планирует полностью прекратить потребление российского газа по истечению срока Ямальского договора, который заканчивается в 2022 году.Напомним, «Северный поток – 2» должен поставлять газ в Европу через Германию. Магистраль проложена по дну Балтийского моря, чтобы значительно сократить расстояние. Длина трубы – 1224 километра, а мощность потока составляет 55 миллиардов кубометров в год. Официальный запуск должен был состояться еще в январе, но его перенесли на неопределенный срок. В «Газпроме» пока не комментируют поведение Польши, поэтому позиция российской компании остается неизвестной.