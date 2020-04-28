Ученые из США исследовали взаимосвязь между раком груди и краской для волос





В исследовании принимала участие группа афроамериканок, у сестер которых был диагностирован рак. Эксперимент получил название Sister Study и основывался на выявлении потенциальных генетических маркеров, которые возникают в результате использования краски для волос или выпрямителей. Ученые проанализировали около 46 тысяч медкарт пациенток и установили, что риск развития рака груди у них повышался на 46%. Такая статистика прослеживалась даже в том случае, если у испытуемых женщин не было родственников с генетической предрасположенностью к онкологическим заболеваниям.Сотрудники института намерены проводить дальнейшие исследования, чтобы установить взаимосвязь между химическими соединениями краски для волос и риском развития рака. Пока результаты ученых основываются только на данных чернокожих женщин, родные которых имели онкологический диагноз.