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Ученые из США исследовали взаимосвязь между раком груди и краской для волос

Команда американских ученых, которые представляют Национальный институт здоровья США, исследовала взаимосвязь между раком и использованием на постоянной основе краски для волос. Основное внимание специалисты акцентировали на онкологических образованиях груди.

Ученые из США исследовали взаимосвязь между раком груди и краской для волос


В исследовании принимала участие группа афроамериканок, у сестер которых был диагностирован рак. Эксперимент получил название Sister Study и основывался на выявлении потенциальных генетических маркеров, которые возникают в результате использования краски для волос или выпрямителей. Ученые проанализировали около 46 тысяч медкарт пациенток и установили, что риск развития рака груди у них повышался на 46%. Такая статистика прослеживалась даже в том случае, если у испытуемых женщин не было родственников с генетической предрасположенностью к онкологическим заболеваниям.

Сотрудники института намерены проводить дальнейшие исследования, чтобы установить взаимосвязь между химическими соединениями краски для волос и риском развития рака. Пока результаты ученых основываются только на данных чернокожих женщин, родные которых имели онкологический диагноз.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:48

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