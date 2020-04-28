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Составлен ТОП-10 видеоигр, которые быстро обрели популярность

ААА-игры уже давно перестали доминировать в геймерской среде, которая все чаще обращает внимание на проекты категории «В». Эксперты составили ТОП-10 инди-игр, которые быстро обрели популярность.
Составлен ТОП-10 видеоигр, которые быстро обрели популярность

Papers, Please можно по праву назвать феноменом в индустрии видеоигр - немногие пользователи могли ожидать, что «симулятор таможенника» может иметь интересный геймплей. Все же, благодаря усилиям именитых блогеров проект заслужил должного внимания, радуя геймеров необычными испытаниями и моральными дилеммами.

Подобные сомнения в свое время возникали во время разработки The Sims: когда дизайнер Уилл Райт рассказал о концепции директорам компании Maxis, те совершенно не поверили в успешность продукта. Они были не правы, поскольку за первые два года ЕА смогла реализовать более 2 млн копий при предполагаемом объеме продаж в 150 тысяч. Все же, в среде симуляторов наиболее необычным следует назвать Untitled Goose Game, в которой юзерам приходится взять на себя роль гуся.

Что касается Demon’s Souls, то этот релиз стал началом популярной франшизы «хардкорных» RPG Dark Souls и Bloodborne. Многих игроков увлекла политика разработчиков из FromSoftware, желающим предоставить клиентам интересный, но сложный опыт. А вот «темными лошадками», которые за короткое время завоевали любовь публики, можно назвать Undertale и Minecraft. Несмотря на простоту графики и игрового процесса, эти инди-проекты принесли невообразимую прибыль своим создателям. Отдельного упоминания также заслужили более «мейнстримные» Batman: Arkham Asylum, World War Z, Firewatch и Outer Wilds.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:11

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