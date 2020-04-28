Возлюбленный Анны Седоковой Янис Тимма остался недоволен ее откровениями "о групповом сексе"





После своих слов экс-солистка «ВИА Гры» попала в неприятную ситуацию, поскольку многие интернет-пользователи начали критиковать ее в соцсетях. Анну Седокову осуждали за чрезмерную откровенность и развязность в публичных беседах. Тогда многие телезрители предположили, что признание знаменитости не понравится ее возлюбленному. Судя по всему, публика оказалась права.По информации журналистов, Янис Тимма остался недоволен провокационным заявлением артистки о групповом сексе и якобы намерен серьезно с ней поговорить. Также известно, что сейчас Седокова принимает таблетки для похудения, поэтому фанаты переживают за ее здоровье.