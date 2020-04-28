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В России пенсионеры получат майские выплаты на несколько дней раньше

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила о получении в майские праздники пенсионерами положенных им денег на несколько дней раньше. Это относится к выплатам на банковские карты и через «Почту России».
В России пенсионеры получат майские выплаты на несколько дней раньше

Елена Бибикова рассказала о традиционном проведении досрочных выплат перед новогодними и майскими праздниками. Всем, кто получает пенсии в начале месяца, выплаты будут произведены в последние дни прошлого месяца. Несмотря на отличия дат зачисления в отдельных регионах, задержек из-за длинных выходных не предвидится. В данное время практически все пенсионные услуги можно получить дистанционно с помощью сайта Пенсионного фонда России. Ранее ПФР был автоматически продлен срок получения всех социальных льгот. Некоторые из них будут действовать до 1 июля, а иные - до 1 октября, и в этот период не потребуется подтверждения своего права на них.

По статистике 66 % россиян получают пенсии на свои банковские карты, 30% - через почту, а 4% - через доставочные организации.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 08:21

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