В России пенсионеры получат майские выплаты на несколько дней раньше





Елена Бибикова рассказала о традиционном проведении досрочных выплат перед новогодними и майскими праздниками. Всем, кто получает пенсии в начале месяца, выплаты будут произведены в последние дни прошлого месяца. Несмотря на отличия дат зачисления в отдельных регионах, задержек из-за длинных выходных не предвидится. В данное время практически все пенсионные услуги можно получить дистанционно с помощью сайта Пенсионного фонда России. Ранее ПФР был автоматически продлен срок получения всех социальных льгот. Некоторые из них будут действовать до 1 июля, а иные - до 1 октября, и в этот период не потребуется подтверждения своего права на них.По статистике 66 % россиян получают пенсии на свои банковские карты, 30% - через почту, а 4% - через доставочные организации.