В ООН призвали не ждать возвращения к "старой нормальности" после пандемии коронавируса





В документе указывается, что привычной обществу “нормальности” ждать не стоит, а новое будущее будет формироваться в связи с проводимой правительствами политикой в последние несколько месяцев. Например, во многих странах массово перераспределяли финансовые ресурсы, что влечет за собой внедрение новых решений в будущем. Согласно актуальным прогнозам ООН, уже в первой половине 2020 безработица настигнет 195 млн человек, а уровень бедности населения станет “историческим”. МСБ понесет сильный урон, кризис почувствуют также представители сельского хозяйства, самозанятые граждане и трудовые мигранты.Согласно данным университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражения в мире уже превысило 3 млн.