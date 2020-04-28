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«От нее такие слова странно услышать»: Арбатова раскритиковала Долину за высказывание о феминистках

Мария Арбатова раскритиковала Ларису Долину за ее высказывание о феминистках. По словам писательницы, она ожидала бы услышать подобное от «людей, приехавших из деревни и всю жизнь доивших коров», но не от известной певицы.
«От нее такие слова странно услышать»: Арбатова раскритиковала Долину за высказывание о феминистках

Российская писательница и активная деятельница феминистского движения Мария Арбатова высказалась по поводу недавнего заявления Ларисы Долиной о противоестественности борьбы за женские права. Член Союза писателей Москвы сообщила, что позиция артистки в отношении феминизма ее обескуражила. Считать, что действия представительниц слабого пола, направленные на расширение своих прав и свобод, не имеют смысла, а участницы движения вступают в него только ради пиара, по мнению Арбатовой, может только «глупый и необразованный человек».

Писательница призналась, что Ларису Долину к числу подобных людей никогда не относила, и поэтому «от нее такие слова странно услышать». Как сообщила Арбатова, она бы не удивилась, если бы такое заявление последовало от «приехавших из деревни и всю жизнь доивших коров», так как они вряд ли когда-то слышали или читали о феминизме. Однако, услышать пренебрежительные высказывания из уст «человека, который зарабатывает деньги, содержит свою семью, не стоит и никогда не стоял за спиной мужчины» - как минимум неожиданно.

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Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:10

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