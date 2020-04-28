В МВД разработали кодекс этики и служебного поведения для полицейских





В первую очередь полицейские не должны выражаться в Сети по поводу работы госорганов, определенных должностных лиц, политических партий, а также давать оценку других организаций и самих граждан. Сотрудников МВД обяжут избегать предметов роскоши, а также “сохранять достоинство”, что исключает нецензурную брань. Даже при провокациях полицейским следует держать под контролем собственное эмоциональное состояние. Поощряться будут скромность, придерживание делового стиля, самодисциплина, аккуратность, точность и внимательность. Таким образом, при задержании сотрудники правоохранительных органов будут обязаны давать разъяснения о неправомерности действий гражданина, не используя нравоучения. Спокойствие в паре с уверенностью должны сохраняться даже при допросе. Недопустимыми считаются угощения, подарки и другие знаки внимания.В форменной одежде полицейским не следует бывать на рынках, в ресторанах и казино, если это не связано с выполнением служебных обязанностей. В разработанных поправках также говорится о необходимости для сотрудников держать свою одежду в надлежащем виде. Нововведения касаются опрятности, например, мужчинам рекомендуется короткая стрижка, а при ношении усов или бороды, за ними следует тщательно ухаживать.