Эксперт «БКС Брокер» Иван Пчелинцев рассказал, куда россиянам выгодно вложить свои сбережения
Эксперт отдела инвестиционных стратегий «БКС Брокер» Иван Пчелинцев дал несколько советов для вкладчиков. Специалист рассказал, куда россиянам выгодно вложить свои сбережения и почему.
Сегодня средняя годовая ставка на депозитах в России составляет 5,43 %. Однако после снижения ставки Центрального банка этот показатель сократится примерно на 1,5%, поэтому самой перспективной и выгодной инвестицией является покупка облигации федерального займа. Со слов эксперта, среднестатистическая ставка по ОФЗ на 30% больше, чем доходность по вкладам. Стоит отметить, облигация федерального займа имеет ряд преимуществ: накопленный купонный доход, Минфин выкупает бумаги независимо от суммы, надежность сравнивается с устойчивостью Российской Федерации. Выгодно вложить свои сбережения можно и в корпоративные облигации, но здесь есть небольшой риск, который связан непосредственно с репутацией определённых корпораций.
Еще одна весьма выгодная альтернатива – вклад в российские компании. Все же стоит понимать, что уровень риска в данном случае велик, поскольку прибыль напрямую зависит от ситуации на фондовом рынке. Лучше всего инвестировать на длительный срок, что позволит заработать не только на акциях, но и на дивидендах. Эксперт отметил, на фоне пандемии коронавируса россияне сократили свои вклады. За последнее время граждане забрали примерно 2% от сумм, хранящихся на депозитах.
Сегодня средняя годовая ставка на депозитах в России составляет 5,43 %. Однако после снижения ставки Центрального банка этот показатель сократится примерно на 1,5%, поэтому самой перспективной и выгодной инвестицией является покупка облигации федерального займа. Со слов эксперта, среднестатистическая ставка по ОФЗ на 30% больше, чем доходность по вкладам. Стоит отметить, облигация федерального займа имеет ряд преимуществ: накопленный купонный доход, Минфин выкупает бумаги независимо от суммы, надежность сравнивается с устойчивостью Российской Федерации. Выгодно вложить свои сбережения можно и в корпоративные облигации, но здесь есть небольшой риск, который связан непосредственно с репутацией определённых корпораций.
Еще одна весьма выгодная альтернатива – вклад в российские компании. Все же стоит понимать, что уровень риска в данном случае велик, поскольку прибыль напрямую зависит от ситуации на фондовом рынке. Лучше всего инвестировать на длительный срок, что позволит заработать не только на акциях, но и на дивидендах. Эксперт отметил, на фоне пандемии коронавируса россияне сократили свои вклады. За последнее время граждане забрали примерно 2% от сумм, хранящихся на депозитах.