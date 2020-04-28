Эксперт «БКС Брокер» Иван Пчелинцев рассказал, куда россиянам выгодно вложить свои сбережения





Сегодня средняя годовая ставка на депозитах в России составляет 5,43 %. Однако после снижения ставки Центрального банка этот показатель сократится примерно на 1,5%, поэтому самой перспективной и выгодной инвестицией является покупка облигации федерального займа. Со слов эксперта, среднестатистическая ставка по ОФЗ на 30% больше, чем доходность по вкладам. Стоит отметить, облигация федерального займа имеет ряд преимуществ: накопленный купонный доход, Минфин выкупает бумаги независимо от суммы, надежность сравнивается с устойчивостью Российской Федерации. Выгодно вложить свои сбережения можно и в корпоративные облигации, но здесь есть небольшой риск, который связан непосредственно с репутацией определённых корпораций.Еще одна весьма выгодная альтернатива – вклад в российские компании. Все же стоит понимать, что уровень риска в данном случае велик, поскольку прибыль напрямую зависит от ситуации на фондовом рынке. Лучше всего инвестировать на длительный срок, что позволит заработать не только на акциях, но и на дивидендах. Эксперт отметил, на фоне пандемии коронавируса россияне сократили свои вклады. За последнее время граждане забрали примерно 2% от сумм, хранящихся на депозитах.