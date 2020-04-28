Валерия поделилась архивными кадрами вечеринки с Королевой и Николаевым





За одним столом поклонники увидели саму артистку, ее супруга Иосифа Пригожина, жену Сергея Глушко, Стаса Михайлова, а также Александра Маршала и Игоря Николаева. Вероятно, Валерия и другие знаменитости вышли из-за праздничного стола и решили провести время на природе, исполняя композиции детства. Михайлов играл на гитаре, пока остальные звезды шоу-бизнеса напевали песню группы «Цветы» «Летний вечер». Однако не все могли вспомнить слова, в частности Королева и Николаев.В подписи к архивным кадрам Валерия поделилась положительными эмоциями по поводу вечеринки с друзьями. Как отметила исполнительница, главное в такие моменты иметь хорошее настроение.