Испанские ученые выяснили причину образования красных сталагмитов





В научном мире геологические и археологические образцы красного цвета зачастую означают, что в них присутствуют различные оксиды железа, окрашивающие породы и минералы. Исследование, проведенное испанскими учеными в пещере Гойкоэтче, доказывает обратное. В Стране Басков на территории биосферного заповедника Урдайбай были обнаружены необычные сталагмиты. Их окраска объяснялась тем, что в составе были найдены органические вещества, образующиеся после разложения покрова почвы на вершине пещеры.По словам Вирджинии Мартинес-Пилладо, ведущего автора исследования, Кантабрийское побережье богато растительностью. Когда представители флоры начинают разлагаться, различные органические вещества вместе с дождевыми каплями попадают в пещеру. В результате происходит окрашивание сталагмитов в красный цвет благодаря гуминовым и фульвокислотам.Эти данные приоткрыли перед учеными возможность детального исследования климата побережья Кантабрии. Им удалось проанализировать изменения в регионе на протяжении длительно периода времени.