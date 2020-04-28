АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.76 USD 74.50
Курс валют на 28.04.2020

Испанские ученые выяснили причину образования красных сталагмитов

Ученые из Испании, которые работают в Университете Страны Басков, провели исследование, объяснившие образование красных сталагмитов. Специалисты проанализировали, как это явление может сказываться на изменении климата.

Испанские ученые выяснили причину образования красных сталагмитов


В научном мире геологические и археологические образцы красного цвета зачастую означают, что в них присутствуют различные оксиды железа, окрашивающие породы и минералы. Исследование, проведенное испанскими учеными в пещере Гойкоэтче, доказывает обратное. В Стране Басков на территории биосферного заповедника Урдайбай были обнаружены необычные сталагмиты. Их окраска объяснялась тем, что в составе были найдены органические вещества, образующиеся после разложения покрова почвы на вершине пещеры.

По словам Вирджинии Мартинес-Пилладо, ведущего автора исследования, Кантабрийское побережье богато растительностью. Когда представители флоры начинают разлагаться, различные органические вещества вместе с дождевыми каплями попадают в пещеру. В результате происходит окрашивание сталагмитов в красный цвет благодаря гуминовым и фульвокислотам.

Эти данные приоткрыли перед учеными возможность детального исследования климата побережья Кантабрии. Им удалось проанализировать изменения в регионе на протяжении длительно периода времени.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ООН призвали не ждать возвращения к "старой нормальности" после пандемии…
«От нее такие слова странно услышать»: Арбатова раскритиковала Долину за высказывание о…
В МВД разработали кодекс этики и служебного поведения для…
Валерия поделилась архивными кадрами вечеринки с Королевой и…
Испанские ученые выяснили причину образования красных…
Елена Малышева ответила на вопрос о «ссоре» с Константином…
Пентагон опубликовал видеозаписи полета…
Александра Васильева на съёмках «Модного приговора» заменят Дибров и…
Радоница: Что нельзя делать людям в день поминовения…
«Печальный симптом-вынуждать приносить извинения»: Шепелев заступился за «затравленную»…
«Папа рядом»: Андрей Черкасов впервые опубликовал фото с…
В Великобритании зафиксирован детский синдром…
На майские праздники петербуржцам разрешили поехать на…
Карлос Гон разоблачил заговор японских…
Renault Megan может уйти в…
«Мы дали нашей семье шанс»: Николенко и Кварацхелия передумали…
Ученые доказали эффективность бронзовых мечей в реальных…
Asti вступилась за Регину Тодоренко после слов о домашнем…
В Турции россияне устроили акцию протеста под консульством…
Виктория Лопырева устроила прогулку с сыном после снятия карантина в…
Любовница Константина Ивлева Валерия Куденкова опровергла слухи о…
«Ни с кем и никогда так не смеюсь, как с мужем»: Юлия Меньшова и Игорь Гордин отметили годовщину…
От двусторонней пневмонии умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей…
Виктор Логинов изменился до неузнаваемости ради 21-летней возлюбленной Марии…
«Фильтруй базар»: Крапивина раскритиковала Тодоренко после высказывания о…
В Сети появился качественный неофициальный ролик с реалистичными PlayStation 5 и…
Насте Кочервей удалили развившуюся из-за "перекрутки импланта»…
Дарья Мороз показала фото покойной матери Марины Левтовой в честь дня рождения…
Просмотреть все новости