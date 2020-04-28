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Елена Малышева ответила на вопрос о «ссоре» с Константином Эрнстом

Елена Малышева ответила на вопрос подписчиков о «ссоре», которая якобы имела место между ней и Константином Эрнстом. Также телеведущая прокомментировала и слухи о том, что она переехала жить за рубеж.
Елена Малышева ответила на вопрос о «ссоре» с Константином Эрнстом

Подписчики Instagram-страницы Елены Малышевой часто задают ей вопросы не только о здоровье, лечении тех или иных заболеваний и их профилактике. По большей части фолловеров ведущей программы «Жить здорово!» интересуют события из жизни ее семьи, а также развитие карьеры знаменитости и ее отношения с коллегами. Если о муже, детях и внуках теледоктор рассказывает много и с энтузиазмом, то по поводу работы старается высказываться кратко и корректно.

Так на недавний вопрос о «ссоре», которая якобы имела место между ней и генеральным директором «Первого канала», Малышева ответила уклончиво. Ведущая ничего не сообщила о том, как складываются ее профессиональные отношения с Константином Эрнстом, но отметила, что все еще продолжает выходить в эфир каждый день. По поводу же переезда за рубеж, который ей часто приписывают, врач также дала комментарий. Он, по существу, дублировал ее предыдущий ответ, касающийся того, что теледоктора можно ежедневно увидеть на российском телевидении.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:47

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