Пентагон опубликовал видеозаписи полета НЛО





Кадры, продемонстрированные Пентагоном, попали в Сеть уже давно, но только сейчас американские военные официально подтвердили их подлинность. Стало известно, что видеоролики были сняты еще в 2004 и 2015 годах. На опубликованных видеозаписях видно, как летчики истребителей следят за странными объектами, которые быстро движутся в одном направлении. При этом НЛО не оставляет следа от работы двигателей, что заставляет задуматься о происхождении летательного аппарата. Отдельное внимание стоит уделить круглой форме объекта, поскольку в современном мире нет аналогичных самолетов. После инцидента с пилотами все материалы были засекречены, а видеозаписи отправлены на изучение. Однако экспертам так и не удалось установить тип летательных аппаратов, поэтому они до сих пор носят статус «неопознанных».Почему Пентагон признал подлинность видеоматериала лишь сейчас - неизвестно. Отсутствие рационального объяснения данного явления со стороны властей подогревает интерес конспирологов, которые уверены в инопланетном происхождении летательного аппарата.