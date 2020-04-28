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Пентагон опубликовал видеозаписи полета НЛО

Пентагон официально признал, что летчики боевых самолетов встречались с «неопознанными» объектами во время выполнения миссий. В подтверждения своих слов ведомство опубликовало архивные видеозаписи полета НЛО.
Пентагон опубликовал видеозаписи полета НЛО

Кадры, продемонстрированные Пентагоном, попали в Сеть уже давно, но только сейчас американские военные официально подтвердили их подлинность. Стало известно, что видеоролики были сняты еще в 2004 и 2015 годах. На опубликованных видеозаписях видно, как летчики истребителей следят за странными объектами, которые быстро движутся в одном направлении. При этом НЛО не оставляет следа от работы двигателей, что заставляет задуматься о происхождении летательного аппарата. Отдельное внимание стоит уделить круглой форме объекта, поскольку в современном мире нет аналогичных самолетов. После инцидента с пилотами все материалы были засекречены, а видеозаписи отправлены на изучение. Однако экспертам так и не удалось установить тип летательных аппаратов, поэтому они до сих пор носят статус «неопознанных».


Почему Пентагон признал подлинность видеоматериала лишь сейчас - неизвестно. Отсутствие рационального объяснения данного явления со стороны властей подогревает интерес конспирологов, которые уверены в инопланетном происхождении летательного аппарата.

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Наука / Важно
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 07:41

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