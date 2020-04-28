Радоница: Что нельзя делать людям в день поминовения усопших





Традиционно православные христиане в этот день ходили на кладбище, где поминали усопших родственников и близких. В связи с пандемией коронавируса настоятели церквей призывают прихожан отказаться от похода на погост. По решению региональных властей, многие кладбища в этот день будут закрыты, а транспорт не возобновит свою работу. Всего несколько лет назад Радоница стала выходным днем, а до этого верующие старались помянуть усопших, используя пасхальный выходной. Согласно церковным обрядам, в этот день считалось важным посещение церкви, где люди писали поминальные записки и заказывали панихиду. Лишь после принятия участия в этом богослужении они посещали кладбище, а дома устраивали обед.Согласно народным поверьям, в день Радоницы усопшие могут услышать своих родственников. Ради этого праздника в прошлом отказывались от работ в поле, поскольку считалось, что земля не даст урожай. Эксперты не рекомендуют заниматься уборкой в доме и другими домашними делами. Запрещено унывать и плакать, а в день Радоницы, как следует из названия, нужно радоваться.