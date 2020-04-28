«Печальный симптом - вынуждать приносить извинения»: Шепелев заступился за «затравленную» Тодоренко

Как выразился бывший ведущий ток-шоу «На самом деле», «то, что происходит вокруг Регины Тодоренко – это точная примета сегодняшнего дня». Супруге Влада Топалова был задан вопрос, и она на него ответила, при этом не делая никаких призывов – просто высказала свое мнение по поводу темы обсуждения. При этом ее точку зрения сразу же начали критиковать те, «кого не спрашивали, и вряд ли спросят».Дмитрий Шепелев уверен, что «здоровый человек» прокомментировал бы позицию Тодоренко цивилизованно - «Я согласен потому, что» или «Я не согласен потому, что», но случилось все иначе. Телеведущую фактически начали «вынуждать приносить извинения», а это уже, по словам шоумена, «печальный симптом».Также Шепелев отметил, что быть публичным человеком – это не только приятные моменты, но и большая ответственность. Знаменитости должны по возможности использовать «гладкие формулировки», чтобы никого не обидеть и быть корректным по отношению к мнению других, но никто не застрахован от ошибок. При этом ведущий уверен, что озвучивать свои мысли хоть не всегда и разумно, но определенно смело, тех же, кто все еще критикует Тодоренко в Сети, он призвал заняться более благородным делом и пожертвовать деньги в организации по борьбе с домашним насилием.