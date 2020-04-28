Александра Васильева на съёмках «Модного приговора» заменят Дибров и Пельш





На днях начнется работа над очередным выпуском передачи о моде, где в качестве эксперта выступит звезда проекта «Кто хочет стать миллионером?». Александру Васильеву понадобилась замена, так как он все еще восстанавливается дома из-за заболевания коронавирусом. После выписки из больницы искусствовед пообещал фанатам скоро вернуться и сообщил, что вынужден обратиться за помощью к коллегам, чтобы продолжить съёмки телешоу.Дмитрий Дибров примет участие в записи пяти эпизодов программы, первый из которых выйдет уже 29 апреля. Затем в следующих пяти выпусках россияне увидят в качестве ведущего музыканта Валдиса Пельша.