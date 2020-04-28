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Александра Васильева на съёмках «Модного приговора» заменят Дибров и Пельш

Стало известно, кто заменит Александра Васильева на съёмках «Модного приговора». Соведущим Эвелины Хромченко в пяти выпусках станет Дмитрий Дибров, а после него зрители увидят Валдиса Пельша.
Александра Васильева на съёмках «Модного приговора» заменят Дибров и Пельш

На днях начнется работа над очередным выпуском передачи о моде, где в качестве эксперта выступит звезда проекта «Кто хочет стать миллионером?». Александру Васильеву понадобилась замена, так как он все еще восстанавливается дома из-за заболевания коронавирусом. После выписки из больницы искусствовед пообещал фанатам скоро вернуться и сообщил, что вынужден обратиться за помощью к коллегам, чтобы продолжить съёмки телешоу.

Дмитрий Дибров примет участие в записи пяти эпизодов программы, первый из которых выйдет уже 29 апреля. Затем в следующих пяти выпусках россияне увидят в качестве ведущего музыканта Валдиса Пельша.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:36

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