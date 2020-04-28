На майские праздники петербуржцам разрешили поехать на дачи





Жителям Санкт-Петербурга, которые отправятся в праздничные дни на садовые участки, необходимо иметь при себе паспорта, а также документы, подтверждающие собственность или договор аренды на дачу. При этом все необходимые продукты питания горожанам следует заготовить до поездки, чтобы не посещать местные магазины.Автомобилисты, которые будут ехать с города до дачного участка, не должны останавливаться в пути в поселках и селах. Дачу покидать без лишней надобности запрещается. Кроме этого, в пресс-службе Смольного уточнили, что нельзя контактировать с соседями по садовым участкам, а также соблюдать указанную социальную дистанцию.В Ленобласти всего зарегистрировано три тысячи садоводств, которые включают 700 тысяч дачных участков. Планируется, что в них до 1 мая начнут свою работу амбулаторные медпункты.