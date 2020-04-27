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Любовница Константина Ивлева Валерия Куденкова опровергла слухи о беременности

Недавно в соцсетях появились слухи о беременности любовницы Константина Ивлева. Однако на днях Валерия Куденкова опровергла эту информацию.
Любовница Константина Ивлева Валерия Куденкова опровергла слухи о беременности

В начале марта стало известно о разводе шеф-повара с его женой Марией, узнавшей о его интриге с молодой девушкой. Любовницей ресторатора оказалась 27-летняя журналистка. После заявления супруги Константин Ивлев перестал скрывать отношения с возлюбленной, с которой уже успел слетать на Мальдивы. Сейчас пара, как и большинство россиян, вместе соблюдает режим самоизоляции. Валерия Куденкова регулярно демонстрирует подписчикам в Instagram заботу телеведущего о ней. При этом представительница прессы не считает себя разлучницей, из-за чего получает в свой адрес много критики.

Не так давно фолловеры заметили изменения во внешности любовницы шеф-повара и предположили возможную беременность. Однако Куденкова опровергла эти слухи и домыслы, отметив, что вкусная еда во время социального дистанцирования оставляет «следы на щеках». Также журналистка пообещала юзерам к лету вернуть себе форму.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:30

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