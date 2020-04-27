Любовница Константина Ивлева Валерия Куденкова опровергла слухи о беременности





В начале марта стало известно о разводе шеф-повара с его женой Марией, узнавшей о его интриге с молодой девушкой. Любовницей ресторатора оказалась 27-летняя журналистка. После заявления супруги Константин Ивлев перестал скрывать отношения с возлюбленной, с которой уже успел слетать на Мальдивы. Сейчас пара, как и большинство россиян, вместе соблюдает режим самоизоляции. Валерия Куденкова регулярно демонстрирует подписчикам в Instagram заботу телеведущего о ней. При этом представительница прессы не считает себя разлучницей, из-за чего получает в свой адрес много критики.Не так давно фолловеры заметили изменения во внешности любовницы шеф-повара и предположили возможную беременность. Однако Куденкова опровергла эти слухи и домыслы, отметив, что вкусная еда во время социального дистанцирования оставляет «следы на щеках». Также журналистка пообещала юзерам к лету вернуть себе форму.