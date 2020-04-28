«Папа рядом»: Андрей Черкасов впервые опубликовал фото с сыном

Андрей и Кристина Черкасовы стали родителями 22 апреля, а первое фото с малышом молодая мать опубликовала только спустя три дня. Сюжет был сделан во время выписки из роддома, в котором появился на свет первенец пары. После этого молодые родители размещали на своих страницах в Instagram кадры, сделанные в родильной палате, но сегодня ведущий «Дома-2» впервые показал фото, на котором запечатлен только он и его сын.Снимок с малышом Андрей Черкасов подписал фразой «Папа рядом», которую по словам экс-участника телепроекта, он говорил своему сыну, пока тот еще был «в животике». Основную же часть публикации заняли слова благодарности персоналу роддома №4 при ГКБ им. Виноградова. Счастливый отец признался, что заведующая родильным отделением, принимавшая роды у его супруги, справилась со своей работой на отлично.Андрей Черкасов также процитировал слова своей жены, которая призналась: «Второго ребенка буду рожать только с этим врачом». При этом, по заверению молодых родителей, роды были настолько легкими, что вполне возможно, к планированию следующего малыша они приступят ранее, чем думали изначально.