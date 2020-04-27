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Asti вступилась за Регину Тодоренко после слов о домашнем насилии

Asti вступилась за Регину Тодоренко, которая уничижительно высказалась о женщинах и борьбе с домашним насилием. Певица считает, что “травля” артистки в Сети перешла все границы.

В частности, в одном из эфиров Регина Тодоренко обратилась к жертвам домашнего насилия с фразой: “Что ты сделала для того, чтобы твой муж тебя не бил?”. Публика резко раскритиковала телеведущую, а под давлением общественности журнал Glamour забрал у нее звание “Женщины года”, PepsiCo разорвал с ней контракт. Asti отметила, что такая “травля” перешла все границы, и призвала оставить ее коллегу в покое. Артистка обратила внимание на то, что в Сети говорят о защите женщин, но в то же время “уничтожают” Регину Тодоренко. Исполнительница заявила, что подобного не должно быть в кругах, где борются против домашнего насилия.

В своем микроблоге Регина Тодоренко уже извинилась за неудачно сформулированную мысль, отметив, что имела в виду совершенно другое. Asti предположила, что телеведущая хотела сказать о том, что каждая девушка делает свой выбор спутника жизни осознанно, и не может распознать абьюзера.

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Добавил: Паскаль Анна Вчера, 23:00

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