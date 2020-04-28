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В Великобритании зафиксирован детский синдром коронавируса

В Великобритании обнаружили детский синдром коронавируса, который вызывает боли в животе. Сообщение NHS передает действующая на благотворительной основе организация PICS.
В Великобритании зафиксирован детский синдром коронавируса

В королевстве имеет место рост числа случаев попадания детей в отделение реанимации с жалобами на боли в животе и нарушенной работой сердца. Соответствующая ситуация сохраняется последние три недели. С мультисистемным воспалением не достигшие совершеннолетия пациенты попадают в отделения интенсивной терапии в Лондоне, но подобные случаи имеются и в других регионах. Врачи наблюдают симптомы СТШ, а также синдромом Кавасаки. Анализы крови сопоставляются со случаями тяжелых форм коронавируса.

Специалисты уточняют, что пациенты чаще всего страдают от болей в животе, желудочно-кишечных нарушений и воспаления оболочек сердца. У некоторых из них тест на коронавирус оказался положительным, а у других выявляются антитела к SARS-CoV-2.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:00

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