В Великобритании зафиксирован детский синдром коронавируса





В королевстве имеет место рост числа случаев попадания детей в отделение реанимации с жалобами на боли в животе и нарушенной работой сердца. Соответствующая ситуация сохраняется последние три недели. С мультисистемным воспалением не достигшие совершеннолетия пациенты попадают в отделения интенсивной терапии в Лондоне, но подобные случаи имеются и в других регионах. Врачи наблюдают симптомы СТШ, а также синдромом Кавасаки. Анализы крови сопоставляются со случаями тяжелых форм коронавируса.Специалисты уточняют, что пациенты чаще всего страдают от болей в животе, желудочно-кишечных нарушений и воспаления оболочек сердца. У некоторых из них тест на коронавирус оказался положительным, а у других выявляются антитела к SARS-CoV-2.