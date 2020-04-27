«Фильтруй базар»: Крапивина раскритиковала Тодоренко после высказывания о рукоприкладстве

PR-директор Светланы Лободы не стала переходить на личности и называть конкретные имена, однако ее комментарий в связи с данными событиями вокруг жены Влада Топалова был весьма жестким. Изначально Нателла Крапивина не согласилась с высказыванием коллеги. По мнению менеджера, Тодоренко «прокололась» и сообщила всему интернету свою радикальную позицию. Как сказала режиссёр, нужно «фильтровать базар», то есть думать перед тем, как что-то говорить на всю страну. Также клипмейкер считает, что необходимо быть ответственным за свои слова.Подруга «суперзвезды» призвала ведущую «Орла и решки» оправдывать ожидания тех, кто дает ей «контракты, славу и деньги». Кроме этого, Крапивина негативно отнеслась к последствиям слов артистки о рукоприкладстве. Как отметила представитель Лободы, лишение Регины Тодоренко журналом Glamour звания «Женщины года» ничего не значит, поскольку сама по себе премия не несет конкретной ценности в современном шоу-бизнесе.