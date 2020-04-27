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Насте Кочервей удалили развившуюся из-за "перекрутки импланта» опухоль

Насте Кочервей удалили доброкачественную опухоль, которая развилась из-за «перекрутки импланта». Впереди у участницы «Дома-2» операция по замене силиконовых имплантатов, стоимостью в 400 тысяч рублей.
Насте Кочервей удалили развившуюся из-за "перекрутки импланта» опухоль

В конце прошлого месяца Настя Кочервей попала в больницу с подозрением на онкологию. У девушки появилось уплотнение в груди, природу которого долго не могли определить. В итоге врачи клиники, в которой участница проекта провела почти месяц, назвали новообразование злокачественным. Как сообщила блогер, после этого диагноза она решила прислушаться к советам своих подписчиков и обратилась в другое медицинское учреждение.

Повторные анализы в другой клинике показали, что опухоль является фиброаденомой и к раку никакого отношения не имеет. На данный момент хирурги уже удалили это новообразование, и теперь Кочервей ожидает следующей операции. Ею станет маммопластика, которая является необходимой. Дело в том, что у девушки проблемы со здоровьем возникли именно из-за «перекрутки имплантов» и только их замена может решить этот вопрос.

По словам Насти Кочервей, силиконовый имплантат прорвал молочную железу, и теперь ей требуется помощь хорошего пластического хирурга, ведь операция предстоит сложная. Многие из тех, к кому она обращалась, отказывались браться за такой «тяжелый случай», но блогеру все-таки удалось найти хорошего доктора. Вскоре ей предстоит четвертое по счету оперативное вмешательство стоимостью в 400 тысяч рублей, но девушка надеется, что оно будет последним.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:37

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