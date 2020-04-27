Насте Кочервей удалили развившуюся из-за "перекрутки импланта» опухоль

В конце прошлого месяца Настя Кочервей попала в больницу с подозрением на онкологию. У девушки появилось уплотнение в груди, природу которого долго не могли определить. В итоге врачи клиники, в которой участница проекта провела почти месяц, назвали новообразование злокачественным. Как сообщила блогер, после этого диагноза она решила прислушаться к советам своих подписчиков и обратилась в другое медицинское учреждение.Повторные анализы в другой клинике показали, что опухоль является фиброаденомой и к раку никакого отношения не имеет. На данный момент хирурги уже удалили это новообразование, и теперь Кочервей ожидает следующей операции. Ею станет маммопластика, которая является необходимой. Дело в том, что у девушки проблемы со здоровьем возникли именно из-за «перекрутки имплантов» и только их замена может решить этот вопрос.По словам Насти Кочервей, силиконовый имплантат прорвал молочную железу, и теперь ей требуется помощь хорошего пластического хирурга, ведь операция предстоит сложная. Многие из тех, к кому она обращалась, отказывались браться за такой «тяжелый случай», но блогеру все-таки удалось найти хорошего доктора. Вскоре ей предстоит четвертое по счету оперативное вмешательство стоимостью в 400 тысяч рублей, но девушка надеется, что оно будет последним.