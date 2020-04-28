Renault Megan может уйти в историю





Десять лет назад французский автопроизводитель продавал в год более 400 тысяч экземпляров Renault Megan. Однако в 2019 году было реализовано в два раза меньше автомобилей данной серии, поэтому руководство бренда рассматривает возможность снятия линейки с производства. Renault планирует инвестировать средства в гибридные и полностью электрические автомобили, поэтому знаковая модель может уйти в историю. Бренд со временем стал менее привлекательным, поэтому компания вынуждена инвестировать в будущее.В этом году вышла новая модификация популярного седана, которая оборудована гибридной силовой установкой. На электротяге автомобиль способен проехать до 50 километров. Скорее всего, это последняя версия Renault Megan. Кстати, с российского рынка модель ушла еще в 2016 году, но это не мешает Renault отлично развиваться в РФ. Согласно последним данным, французская компания за первый квартал 2020 года заработала в России больше, чем дома.