АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.76 USD 74.50
Курс валют на 28.04.2020

Renault Megan может уйти в историю

Renault Megan – знаковая модель французского бренда. Однако из-за падения спроса автомобиль может уйти в историю уже в ближайшее время.
Renault Megan может уйти в историю

Десять лет назад французский автопроизводитель продавал в год более 400 тысяч экземпляров Renault Megan. Однако в 2019 году было реализовано в два раза меньше автомобилей данной серии, поэтому руководство бренда рассматривает возможность снятия линейки с производства. Renault планирует инвестировать средства в гибридные и полностью электрические автомобили, поэтому знаковая модель может уйти в историю. Бренд со временем стал менее привлекательным, поэтому компания вынуждена инвестировать в будущее.

В этом году вышла новая модификация популярного седана, которая оборудована гибридной силовой установкой. На электротяге автомобиль способен проехать до 50 километров. Скорее всего, это последняя версия Renault Megan. Кстати, с российского рынка модель ушла еще в 2016 году, но это не мешает Renault отлично развиваться в РФ. Согласно последним данным, французская компания за первый квартал 2020 года заработала в России больше, чем дома.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Мы дали нашей семье шанс»: Николенко и Кварацхелия передумали…
Ученые доказали эффективность бронзовых мечей в реальных…
Asti вступилась за Регину Тодоренко после слов о домашнем…
В Турции россияне устроили акцию протеста под консульством…
Виктория Лопырева устроила прогулку с сыном после снятия карантина в…
Любовница Константина Ивлева Валерия Куденкова опровергла слухи о…
«Ни с кем и никогда так не смеюсь, как с мужем»: Юлия Меньшова и Игорь Гордин отметили годовщину…
От двусторонней пневмонии умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей…
Виктор Логинов изменился до неузнаваемости ради 21-летней возлюбленной Марии…
«Фильтруй базар»: Крапивина раскритиковала Тодоренко после высказывания о…
В Сети появился качественный неофициальный ролик с реалистичными PlayStation 5 и…
Насте Кочервей удалили развившуюся из-за "перекрутки импланта»…
Дарья Мороз показала фото покойной матери Марины Левтовой в честь дня рождения…
"Был гораздо умнее меня": Марина Могилевская объяснила, почему рассталась с Александром…
Врач Александр Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию, чем…
Полина Гагарина устроила праздник для отмечающей трехлетие дочери…
Ученые из РФ создали биопротез сердечного клапана с…
Победитель шоу «Маска» Анатолий Цой продал квартиру и машину ради карьеры в…
Валентина Матвиенко поддержала идею выйти 9 мая на балконы с портретами ветеранов…
"Приходится просить о помощи": Анастасия Макеева избавляется от любимой лошади из-за…
Эксперты составили ТОП-5 самых экономичных авто 2020 года на рынке…
Переболевший коронавирусом Стас Михайлов отмечает 51-летие на…
ТОП-5 смартфонов, которые можно купить за цену iPhone SE…
Белла Рапопорт считает травлю Регины Тодоренко не лучшим способом добиться…
Ученые назвали главные признаки того, что человек переболел…
Сергей Нетиевский вновь подал иск в суд на коллектив «Уральские…
CNN: Ученые обнаружили предка COVID-19 еще семь лет…
«Я его не любила»: Шамаева озвучила причину развода с…
Просмотреть все новости